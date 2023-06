Lutto nel mondo forense barese, addio all’avvocato D’Addario

Lutto nel mondo forense barese. Addio all’avvocato Giacomo D’Addario. Tanti i messaggi di cordoglio. Come quelli di Futuro Forense. “Ci ha lasciati il Collega ed Amico Giacomo D’Addario, Uomo mite e professionista dei più preparati. L’Associazione Futuro@Forense porge ai suoi familiari le più sentite condoglianze e li stringe in un forte abbraccio”..

Ed ancora Giovanni Stefaní: “Non si è mai pronti per certe notizie – dice – Perché non sai accettarle. Non le ritieni possibili. Non le ritieni giuste. Non ritengo giusto dover rinunciare al tuo affetto, sempre cortese ma profondo. Da tempo immutabile e rinnovato ad ogni nostro incontro.

Il tuo modo garbato, composto e signorile di affrontare la discussione sulle problematiche della nostra professione. La toga che hai amato, rispettato e meritato. La toga che portavi anche quando non la indossavi resterà per noi un esempio. Resterai nel mio cuore per sempre. Nel cuore di tanti. Fa buon viaggio Amico mio. Ciao Giacomo”.

(Foto facebook)