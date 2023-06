Scomparsa a Molfetta, ore di apprensione per una commerciante

Ore di apprensione per Farinola Rosaria titolare del bar Italian Coffee House di Molfetta, scomparsa da mercoledì. Tanti gli appelli sui social. “È uscita di casa mercoledì alle ore 10,30 – scrivono i famigliari – doveva raggiungere il fidanzato a Barletta per trascorrere la giornata al mare. È stato poi lo stesso a dare l’allarme non vedendola arrivare. Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso whatsapp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima dettagli o avvistamenti della ragazza”

Contattare i carabinieri o i seguenti numeri:

373 8587259 Sig. Cecilia Altamura

333 7685539 Sig. Graziano Farinola

(Foto facebook)