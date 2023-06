Taranto, sparatoria nel quartiere Tamburi: ferito 36enne

Paura nella notte, nel quartiere Tamburi di Taranto, per un uomo di 36 anni ferito con tre colpi di pistola. L’uomo, soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale santissima Annunziata, dove è ora ricoverato, è stato colpito ai glutei e alle gambe e non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per comprendere le dinamiche dell’accaduto e accertare se si tratti o meno di un agguato o di una reazione dovuta a un litigio. In totale sono sei i colpi di pistola esplosi da un’arma di piccolo calibro. I carabinieri del nucleo investigativo hanno raccolto alcune testimonianze e acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di risalire al colpevole.

Foto repertorio