Bari, contro i ladri apre a Pane e pomodoro servizio custodia borse

Servizi al via a Pane e pomodoro, dalla pulizia al box per custodire borse e oggetto di valore dei bagnanti. Lo annuncia il comitato di cittadini di Pane e pomodoro.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è migliorare la qualità dell’offerta estiva e valorizzare ancora di più questo spicchio di città diventato una delle cartoline più gettonate del capoluogo pugliese”.

Sono stati attivati il servizio di custodia degli oggetti (indispensabile per assicurare la tranquillità dei bagnanti e dei turisti) e quello di salvamento, è stata incrementata la pulizia della spiaggia, è aumentata la presenza delle forze dell’ordine. “Non guasterebbe comunque – continua la nota – un presidio fisso utilizzando magari una delle stazioni mobili disponibili di Polizia e Carabinieri. E incrementare la presenza della polizia locale, da sempre prezioso punto di riferimento per l’estate dei baresi”.

Le associazioni si dichiarano pronte a scendere in campo, gratuitamente per “colmare quei vuoti che la burocrazia e le competenze non consentono di riempire – continua la nota – A cominciare dalla presenza di un infopoint indispensabile per orientare i turisti alla ricerca di servizi non sempre adeguatamente segnalati. Chi arriva sulle spiagge spesso non sa a chi rivolgersi in caso di necessità. Molti lamentano il numero esiguo di docce e servizi igienici disponibili a fronte dell’incremento dell’utenza”.

Le associazioni sperano anche in una pronta risoluzione del contenzioso in atto che non permette di intervenire sul degrado del bar, chiuso da anni. “L’abbandono della struttura rappresentano il peggior biglietto da visita per chi raggiunge la spiaggia – conclude la nota – Senza dimenticare quanti trascorrono la notte quotidianamente al riparo della copertura fatiscente, come se si trattasse di un dormitorio.La strada intrapresa, comunque, è quella giusta. Le associazioni continueranno a vigilare, in un’ottica collaborativa e costruttiva e invitano Palazzo di Città a mantenere costante la soglia di attenzione sulla spiaggia”.