Calcio, Rivera e gruppo di imprenditori interessati al Bari

“Con un gruppo di amici imprenditori abbiamo deciso di investire nel calcio, in serie A o B. A cominciare da Bari”: così l’ex golden boy Gianni Rivera, in una intervista al Corriere della Sera, ha manifestato l’interesse per il club dei De Laurentiis, proprietari anche del Napoli scudettato.

“Una ventina di giorni fa ho avuto un contatto con il sindaco Antonio Decaro – ha rivelato la bandiera del Milan – gli abbiamo fatto presente di essere disponibili ad acquistare la società. L’idea di portare una squadra dalla B alla A mi è sempre piaciuta. Ho anche ‘Academy Rivera che potrebbe crescere molti giovani”.

“Siamo in attesa di sviluppi”, ha detto ancora Rivera, che potrebbe ricoprire ruoli di responsabilità nell’ambito tecnico.