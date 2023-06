Crolla terrapieno nel Viterbese, muore proprietario ristorante

È crollato un terrapieno alle spalle di un ristorante che si trova nella zona di Montefiascone, nel viterbese.

Nel crollo di un costone a Montefiascone, un uomo è deceduto mentre un altro è stato trasferito all’ospedale di Belcolle di Viterbo in codice rosso per trauma cranico e trauma toracico.

L’uomo deceduto è Paolo Morincasa, proprietario del ristorante Miralago.Il ferito è invece un lavorante, probabilmente il cuoco. Non ci sono altri dispersi.

Il crollo è accaduto in mattinata in via Oreste Borghesi, al ristorante Miralago da Paolo, situato in alto rispetto al paese. La struttura a quell’ora era chiusa al pubblico.