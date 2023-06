Cucina, ricchi di vitamine e antiossidanti: in tavola i fiori di zucca

Ricchi di vitamine e antiossindanti, oggi in tavola i fiori di zucca. Si tratta di un vero e proprio tesoro culinario spesso trascurato, ma ricco di preziosi nutrienti utili per l’organismo oltre che versatilità in cucina. Diverse le proprietà legate ai fiori di zucca.

In primis, i fiori di zucca, sono fonte preziosa di vitamine e minerali. Spicca, in particolare, la presenza della vitamina C, ma anche quelle del gruppo K ed E, elementi essenziali per la salute. Inoltre, i fiori di zucca, sono ricchi di ferro, potassio e magnesio, alleati delle ossa, ma anche della memoria.

Non è finita qui, i fiori di zucca sono noti infatti per le proprietà antiossidanti: il loro consumo aiuta a proteggere il corpo dai danni dei radicali liberi riducendo le infiammazioni. Prezioso anche l’apporto di fibre che favoriscono la digestione contribuendo al benessere intestinale. Ecco due ricette semplici e gustose per portarli in tavola.

Fiori di zucca ripieni



Pulite accuratamente i fiori di zucca, ne basteranno circa 12, eliminando il gambo e i pistilli interni. Lavate poi, delicatamente, i fiori e asciugarli con cura. In una ciotola, mescolate la ricotta (200 grammi), il parmigiano grattugiato, l’uovo, l’aglio tritato e il prezzemolo. Aggiustate di sale e pepe. Riempite i fiori di zucca con il composto di ricotta utilizzando un cucchiaino e, infine, disponete i fiori ripieni su una teglia da forno leggermente unta con olio extravergine di oliva. Lasciate cuocere in forno preriscaldato a 180°C per circa 15-20 minuti, finché i fiori di zucca non saranno dorati e il ripieno sarà ben cotto.

Frittelle di fiori di zucca



Iniziate pulendo accuratamente i fiori di zucca, eliminando il gambo e i pistilli interni. Lavare poi delicatamente i fiori e asciugarli con cura. In una ciotola, setacciate la farina e il lievito in polvere. Aggiungete il sale e il pepe nero e mescolare bene. In un’altra ciotola, sbattete l’uovo e aggiungete il latte mescolando fino a ottenere un composto omogeneo. Versate poi il composto liquido nella ciotola con la farina e mescolate fino a ottenere un impasto liscio. Scaldate a parte abbondante olio vegetale in una padella profonda. Successivamente, immergete delicatamente ogni fiore di zucca nell’impasto, assicurandovi che sia completamente ricoperto. Scolate leggermente l’eccesso di impasto e delicatamente immergete i fiori nell’olio caldo. Friggete i fiori di zucca fino a quando saranno dorati e croccanti su entrambi i lati. Assicuratevi di girarli delicatamente durante la frittura per una cottura uniforme. Una volta pronti, trasferire le frittelle su un piatto foderato con carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso. Servite le frittelle di fiori di zucca calde accompagnandole con una salsa a base di yogurt o salsa di pomodoro leggera.

Foto Pixabay