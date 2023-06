I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Addio al sogno della A per il Bari; le polemiche per l’avvio dei saldi in Puglia; la morte di Sandro Ambrosi ; il corteo del Bari Pride. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e Puglia.

Domenica 11 giugno. Addio al sogno della A per il Bari

Lunedì 12 giugno. La giunta regionale posticipa (di poco) i saldi in Puglia

Martedì 13 giugno. Addio a Sandro Ambrosi, presidente della Camera di Commercio di Bari

Mercoledì 14 giugno. I turisti e le recensioni su Bari

Giovedì 15 giugno. Al via gli espropri per i suoli di Punta Perotti per realizzare il parco Costa Sud

Venerdì 16 giugno. La tragedia nelle acque di Santo Spirito a Bari

Sabato 17 giugno. Bari si colora con il Pride. Decaro: “La strada dei diritti è ancora lunga”