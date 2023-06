Il gesto di solidarietà degli sposi: aiuti per i poveri

“Vogliamo di cuore ringraziare gli sposi Stefania e Giuseppe per aver pensato, con il loro gesto, di condividere il loro pranzo nunziale con chi in difficoltà, e vive ai margini”. Inizia così il post dell’associazione Incontra che ieri ha potuto distribuire cibo per gli indigenti.

“È stato letteralmente un allungare i tavoli degli invitati facendo accomodare veramente tutti quanti senza distinzione – continua – Ed è quello che hanno fatto i nostri sposi. Grazie alla lotta allo spreco alimentare InConTra riesce a assistere migliaia di persone. La lotta allo spreco alimentare è uno dei principi cardini dell’associazione InConTra, promotori di questa azione da oltre 15 anni, avendo volontari in possesso del certificato hccp e di mezzi coibentati e refrigerati per garantire un trasporto del cibo sicuro, igienico e nel rispetto altrui e delle norme in vigore. Contattateci per iniziative del genere…Un piccolo gesto per la nostra comunità concreto ed immediato”