In quali casi un medico viene sospeso?

Quando si parla della professione medica, si fa riferimento in maniera praticamente universale ad una delle più nobili ed importanti. I medici tutelano le persone, salvano la loro vita e li aiutano ad alleviare le sofferenze, molto spesso guarendole da malattie anche particolarmente gravi. Ovviamente, con responsabilità così importanti, i medici sono tenuti anche a sottostare a regole rigide e standard professionali non soltanto tecnici, ma anche etici e morali. È per questa ragione che la sospensione di un medico rappresenta un argomento particolarmente delicato e, di sicuro, meritevole di una valutazione attenta delle dinamiche che hanno condotto ad una misura tanto importante.

La sospensione può scattare anche nel caso in cui un medico non dovesse provvedere a ottenere i crediti ECM previsti dalla legge. Tali crediti servono a certificare l'avvenuto aggiornamento dei professionisti operanti in ambito sanitario. È anche alla luce dei presupposti secondo i quali la pratica medica è strettamente connessa alla vita e alla salute delle persone che, ai professionisti del settore medico viene richiesto di agire con professionalità, attenzione, efficienza e compassione e, soprattutto, con consapevolezza riguardo ogni singola circostanza.

Al di là delle ragioni connesse alla mancanza della formazione costante richiesta ad un medico per esercitare la professione, la sospensione può arrivare in diverse circostanze, di cui andremo a trattare nei prossimi paragrafi. Per adesso e, in conclusione, ci teniamo a sottolineare ancora una volta quanto la sospensione di un medico possa gravare sulla sua carriera e che, pertanto, una misura del genere non vada assolutamente presa alla leggera, venendo applicata solo ed esclusivamente in presenza di prove sostanziali di comportamenti non conformi agli standard professionali o di violazioni gravi dal punto di vista pratico ed etico.

Quando un medico può essere sospeso dall’esercizio della professione?

Entrando nel merito della questione pratica, la sospensione per un medico dai suoi incarichi può avvenire, come detto, per circostanze disparate. Non si parla solo di sanzioni, comunque, ma anche per motivi di studio o formazione, o per la durata eventuale del servizio militare o civile sostitutivo. La sospensione avviene anche nel momento in cui, da parte dell’Autorità Giudiziaria, vengono emanati provvedimenti restrittivi della libertà personale, come potrebbero essere gli arresti domiciliari o la custodia cautelare in carcere o luogo di cura.

Il medico può essere sospeso dall’attività di medicina generale anche in caso di malattia o infortunio, per un arco di tempo della durata massima di tre anni. Non solo, la sospensione può avvenire anche in caso di gravidanza e puerperio, o nel caso in cui gli vengano affidati incarichi di direzione o organizzazione nel Distretto a tempo pieno. Oltre a questo e alle sanzioni, i medici hanno diritto a sospensione parziale e sostituzione part-time in periodi anche superiori a sei mesi e non superiori ai tre anni nell’arco di cinque in caso di: allattamento, adozione di minore, assistenza a minori conviventi non autosufficienti, assistenza a familiari conviventi con inabilità pari al 100% con indennità di accompagnamento.

Ovviamente, il medico sospeso ha dei doveri ulteriori nell’ambito della sospensione. Principalmente, essi si rifanno al periodo di preavviso di cui il professionista necessita per comunicare l’effettuazione dell’istanza. Fatte salve le sospensioni d’ufficio del rapporto o dell’attività convenzionale e quelle causate da malattia, infortunio o altre circostanze impossibili da prevedere, la comunicazione da parte del medico della sospensione deve essere effettuata con un preavviso minimo di quindici giorni, in modo da informare il foro competente riguardo lo status della carriera.