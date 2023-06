Bari, entro fine mese i pagamenti per il contributo alloggiativo

Entro fine mese arriveranno i pagamenti per il contributo alloggiativo. Lo assicura l’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Bari, Vito Lacoppola, che però preannuncia che questo potrebbe essere l’ultimo anno del contributo alloggiativo, a causa del mancato finanziamento del fondo da parte del Governo. “Entro il mese di giugno – spiega Lacoppola – saranno liquidate le famiglie beneficiarie. Si stanno ultimando i trasferimenti con le segreterie regionali. Quest’anno abbiamo scelto di investire circa 900mila euro del civico bilancio per accedere alle premialità previste dal fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, con l’obiettivo di garantire un contributo il più possibile cospicuo che possa fungere da ristoro per le famiglie in fitto dopo anni particolarmente difficili. A tal proposito mi auguro che il governo Meloni, che con la legge di bilancio 2023 non ha stanziato risorse per il fondo per gli affitti, voglia rivedere una scelta i cui effetti colpirebbero pesantemente i nuclei familiari più fragili in tutto il Paese”.

Complessivamente sono stati 3.238 i cittadini beneficiari del contributo per le spese di affitto. “L’anno prossimo potremo non avere fondi sia per questa misura sia per la morosità incolpevole – continua Lacoppola – Il Governo ha cassato una misura importante e anche l’Anci sta sollecitando in tal senso. Sono due aiuti importantissimi che permettono alle famiglie in difficoltà non solo di Bari ma in tutta Italia di andare avanti”.