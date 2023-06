Grosso incendio nella zona industriale tra Bari e Modugno

Un grosso incendio è in corso nella zona industriale tra Bari e Modugno. Una colonna di fumo molto alta è visibile da chilometri di distanza. Diverse le telefonate giunte alla sala operativa da parte di cittadini che hanno notato il diffondersi del fumo nero. Sul posto i vigili del fuoco. Il rogo sarebbe partito dall’azienda Chimpex in via De Leonardis che si occupa di distribuzione di prodotti chimici, solventi principalmente. Non ci sarebbero feriti. Il vento sta “aiutando” a non fare arrivare il fumo nei palazzi più vicini.