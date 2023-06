Bari, riapre il Duty free in aeroporto: “Opportunità”

Gebr. Heinemann, dopo un restyling durato circa 6 settimane, ha riaperto il Duty Free Shop nell’aeroporto di Bari. Il negozio, che si trova nell’area imbarchi del “Karol Wojtyła”, si estende su una superficie commerciale di circa 630 mq. Il risultato della ristrutturazione è una configurazione totalmente nuova oltre all’ampliamento del precedente spazio commerciale. Una nuova area del negozio è stata dedicata interamente all’assortimento locale e regionale con scaffali in legno, pareti ad effetto “pietra a secco” ed elementi di illuminazione che ricordano ruote di carri a richiamare il feeling della Puglia. Anche l’offerta di accessori moda è stata arricchita con una più ampia selezione di occhiali da sole di brand di lusso quali Prada, Dolce e Gabbana, Gucci, Mark Jacobs oltre a marchi come Guess e Valentino per quanto riguarda la pelletteria.

Il negozio vuole accompagnare il passeggero nel suo viaggio, prolungandone la piacevolezza, fino al momento dell’imbarco, ricreando un ambiente accogliente con richiami alle bellezze tipiche della Puglia che renda l’esperienza di acquisto all’interno del percorso verso la partenza un momento di relax. Heinemann Italia opera nell’ aeroporto di Bari già dal 2020.

Fulvio Fassone, Managing Director di Heinemann Italia, dichiara in occasione della riapertura: “A Bari non abbiamo mai avuto paura di scommettere: è stato il primo outlet che abbiamo aperto ex novo durante il difficile periodo del COVID nel Luglio 2020, ed è anche stato il primo outlet dove abbiamo dato spazio al più grande assortimento di prodotti locali di sempre per Heinemann Italia. I risultati parlano chiaro: Bari è un aeroporto dalle grandi potenzialità, espresse e future, dove i nostri prodotti vengono presentati in maniera ottimale in un concept innovativo e custom-made. Il negozio vuole sì rispondere alle caratteristiche dei passeggeri ma al tempo stesso si integra con il look and feel dell’area partenze. Questa combinazione ad oggi sta portando risultati molto soddisfacenti in termini di riscontro da parte dei passeggeri”.

Antonio Maria Vasile, Presidente Aeroporti di Puglia: “L’apertura del duty free in una nuova e più ampia veste, rappresenta un evento importante per l’aeroporto di Bari. Questo nuovo spazio attrattivo non va considerato solo come un luogo di shopping esclusivo e di alta qualità, ma rappresenta soprattutto un elemento di crescita e sviluppo per lo scalo del capoluogo pugliese. Il duty-free targato Heinemann è un’opportunità per i viaggiatori di esplorare, scoprire e portare a casa un pezzo della nostra cultura e dei prodotti distintivi della nostra terra. In tal senso intendiamo operare, affinché possa crescere ulteriormente la presenza delle aziende pugliesi nei nostri scali. Intanto, voglio sottolineare come questo nuovo spazio è un’ottima vetrina internazionale delle eccellenze pugliesi”.