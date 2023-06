Giornata mondiale del rifugiato, flash mob a Bari

Il 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000. La ricorrenza è celebrata in molti Paesi quale occasione simbolica per sensibilizzare al tema delle migrazioni forzate e della condizione dei profughi nel mondo, anche e soprattutto attraverso le testimonianze dirette delle loro storie di vita.

“Qualsiasi azione di sensibilizzazione rischia di svuotarsi di senso se non accompagnata, o ancor più preceduta, da una corretta informazione. Per tale motivo i promotori del presente comunicato – si legge in una nota – impegnati per anni e quotidianamente ad agire l’accoglienza sensibilizzando i territori sul tema del Diritto d’Asilo attraverso l’instancabile apporto dei propri volontari e professionisti – hanno deciso di “celebrare” la Giornata Mondiale del Rifugiato 2023 nell’unico modo ritenuto possibile: assumendosi l’onere di interrompere un silenzio diffuso quanto inspiegabile attorno all’ennesimo decreto immigrazione (cd “Decreto Cutro”) oggi convertito in legge 5 maggio 2023 n.50. Assistiamo increduli al rafforzamento di un sistema di norme e prassi, completamente distanti dalla realtà, efficaci solo a produrre più morti in mare e più persone irregolari sui nostri territori, persone invisibili che gli enti locali non potranno supportare adeguatamente e che avranno come unica scelta quella di finire vittime di sfruttamento e criminalità. Per questo motivo, questo 20 giugno vi invitiamo in Piazza a partecipare all’iniziativa plurale “NESSUN UOMO E’ CLANDESTINO” dalle ore 18.00 con un Flash Mob e a seguire Dibattito con le Istituzioni”.

Gli enti attuatori dei Progetti S.A.I. del Comune di Bari:

Etnie Aps Ets, ARCI Comitato Territoriale di Bari-Bat, Soc. Coop. Soc. ‘’Il Sogno di Don Bosco’’, Soc. Coop. ‘’C.A.P.S.’’, Soc. Coop. ‘’C.S.I.S.E’’ onlus, Gruppo Lavoro Rifugiati onlus, Ass. Abusuan

Aderiscono: COMITATO IO ACCOLGO PUGLIA: CNCA, CGIL PUGLIA, UIL PUGLIA, LIBERA PUGLIA, ARCI PUGLIA, MIGRANTES PUGLIA, CARITAS BARI- BITONTO, ASS. MICHAELA ONLUS, OASI 2, GIRAFFA ONLUS, ASGI PUGLIA, ACLI PUGLIA, LEGA AMBIENTE PUGLIA, COOP. CAPS, ABUSUAN, ZONA FRANKA,MISSIONARI COMBONIANI, CENTRO ISLAMICO PUGLIA, ASS.BANGLADESHI PUGLIA, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE, ALPAA PUGLIA, RETE DELLA CONOSCENZA, GRUPPO LAVORO RIFUGIATI, EDIZIONI RADICE FUTURA, ACTION AID, ASS.NUOVA ERITREA PUGLIA, PARROCCHIA SANTA MARIA DEL FONTE, GRUPPO EDUCHIAMOCI ALLA PACE, CONVOCHIAMOCI PER BARI, PARROCCHIA SAN SABINO, SARO WIWA, ALMA TERRA, ASS.ETNIE, UNSOLOMONDO, PERIPLO ODV, ASS.MAMA AFRICA, FORUM PER CAMBIARE L’ORDINE DELLE COSE, COMITATO DELLA PACE DELLA TERRA DI BARI, GHETTO AUTO, MOVIMENTO DONNA VITA LIBERTÀ, ASSOCIAZIONE NIGERIANI IN PUGLIA, DIGIUGNO DI GIUSTIZIA BARI, SHADY ALIZADEH.