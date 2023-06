Olimpiadi metropolitana, 2mila atleti in gara a Bari e provincia

Dopo il successo registrato lo scorso anno, si svolgerà dal 23 al 30 giugno prossimi la 2^ edizione della “Olimpiade Metropolitana” promossa e organizzata dal Servizio Programmazione della rete scolastica-Promozione e coordinamento delle politiche giovanili della Città Metropolitana di Bari. L’iniziativa, patrocinata dal CONI Puglia, Sport e Salute, FijlKam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), FITA (Federazione Italiana Taekwondo) FGI (Federazione Ginnastica Italiana) e FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici), sarà presentata alla stampa domani, lunedì 19 giugno, alle ore 10:00, nella sala consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari (via Spalato, 19) alla presenza del Sindaco metropolitano, Antonio Decaro, dell’Assessore allo sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli e del Presidente CONI Puglia Angelo Giliberto.

Oltre duemila atleti, 135 associazioni, 26 Comuni metropolitani, 18 discipline sportive (calcio 5, basket f/m, calcio 9, volley f/m, tennis, judo, karate, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, atletica, taekwondo, baseball, triathlon, nuoto, pesistica, tiro con l’arco, pattinaggio, danza sportiva), sono solo alcuni numeri di questa nuova edizione dell’Olimpiade Metropolitana. La manifestazione si svolgerà in maniera diffusa in palazzetti e centri sportivi messi a disposizione dai Comuni che hanno aderito all’iniziativa offrendo al territorio e ai ragazzi, nati tra il 2010 e il 2012, una settimana di sport inteso come occasione di inclusione sociale, aggregazione, appartenenza al territorio e crescita psico-fisica. Alla conferenza interverranno anche i sindaci e i rappresentanti dei Comuni metropolitani di Adelfia, Altamura, Bari, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cassano Murge, Cellamare, Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noicattaro, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro, Santeramo in Colle, Terlizzi, Triggiano e Turi, i Presidenti delle numerose associazioni sportive partecipanti e i Presidenti federali delle discipline sportive.