Riconoscimento per due ricercatori baresi: premiati al Cern di Ginevra

I ricercatori Adriano Di Florio del Dipartimento Interateneo di Fisica e Antonello Pellecchia dell’INFN Bari, sono stati insigniti dei prestigiosi CMS Award 2022, premi per i loro fondamentali risultati nella collaborazione scientifica di CMS presso il Large Hadron Collider (LHC) del CERN di Ginevra.

Entrambi si sono laureati e hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca presso il Dipartimento Interateneo di Fisica (DIF) dell’Università di Bari. Attualmente il dott. Di Florio ricopre il ruolo di ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento interateneo di fisica di UniBa e il dott. Pellecchia lavora come assegnista di ricerca presso la sezione INFN di Bari.

Il dott. Di Florio ha ricevuto il premio per il suo importante contributo allo sviluppo del software per la ricostruzione dei dati. Il dott. Pellecchia è stato premiato per il suo straordinario contributo alla simulazione, all’integrazione e alla messa in funzione di rivelatori di particelle ottimizzati per il funzionamento ad altissima intensità. Entrambi si sono distinti per le loro capacità di leadership all’interno di grandi collaborazioni internazionali.

Le candidature per questi premi istituiti dalla Collaborazione CMS, sono attentamente selezionate tra un vastissimo gruppo di possibili candidati, che include 4500 fisici ed ingegneri provenienti da 251 istituti in 57 paesi.