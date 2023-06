Sciopero aerei, cancellati decine di voli. Disagi anche in Puglia

Ita Airways ha cancellato 42 voli nazionali per lo sciopero di 24 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti proclamato per domani. Lo si legge sul sito della compagnia aerea. “Ita Airways ha attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 50% riuscirà a volare nella stessa giornata dello sciopero”, spiega la compagnia.

Disagi previsti anche in Puglia, come comunica Aeroporti di Puglia. “Il prossimo 20 giugno è stato proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di aziende comparto aereo, aeroportuale e indotto, nonché della compagnia Vueling. Pertanto, al fine di evitare eventuali disagi, Aeroporti di Puglia invita i signori passeggeri a contattare la compagnia aerea per verificare se il proprio volo sarà soggetto a ritardo e/o cancellazione”.