A Bari si cena in… cielo, è quasi sold out per la novità dell’estate

C’e’ grande attesa per l’apertura domani 21 giugno del Dinner in the sky, il ristorante sospeso che svetterà sui cieli di Bari fino al prossimo 25 giugno. Ad oggi quasi impossibile trovare posti liberi: è quasi tutto sold out soprattutto gli aperitivi della sera e le cene. Qualche posto disponibile si può trovare a pranzo e per gli apertivi pomeridiani. Si tratta in effetti come lo ha definito la rivista americana Forbes di uno dei ristoranti “più insoliti del mondo”, dove si può gustare del buon cibo sospesi tra mare e cielo, a 50 metri d’altezza. Chi lo ha già provato nelle altre città europee e italiane la definisce una “esperienza unica” ed ora ‘il ristorante tra le nuvole’ arriva per la prima volta a Bari, in largo Giannella. Ma resterà nella cornice unica ed esclusiva del lungomare barese solo fino al 25 giugno. Il ‘Dinner in the sky’ ospiterà i commensali dalle 13 alle 22.30 e saranno tre le opzioni a disposizione degli ospiti: pranzo (un turno), aperitivo (tre turni) e cena (due turni), con prezzi che vanno da 99 a 189 euro. I menù di Dinner in the sky portano la firma di Mario Cimino, chef e proprietario di Aquae Bistrot Trani che offrirà una selezione che esalta i sapori e i profumi del mare, dall’ombrina alla mazzancolle, il tutto bagnato da vini e spumanti di qualità.

L’evento sospeso tra cielo e mare, promosso da Dinner in the sky Italia con la collaborazione di Cristoforo Todisco, presidente dell’associazione turistico culturale “Incanto di Trani” e dell’executive chef Mario Cimino, offrirà ai commensali un’esperienza unica nel suo genere garantendo la massima sicurezza ai propri ospiti. Lo staff si impegna infatti ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi di efficienti strumentazioni. Particolare è anche la procedura per poter mangiare sospesi nell’aria: i commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un’altezza di 50 metri, dove si svolge l’evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da un tavolo appositamente progettato per offrire a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.