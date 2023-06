Assoluzione ex sindaco di Lodi, Decaro: “Simbolo trattamento ingiusto”

“Saluto con sincera gioia la notizia della assoluzione definitiva, nel secondo giudizio d’appello, di Simone Uggetti, l’ormai ex sindaco di Lodi che per tutti noi è stato il simbolo del trattamento ingiusto che troppo spesso subiscono gli amministratori quando un’inchiesta irrompe nella loro vita, macchia la loro immagine, spezza le loro carriere”. Sono le parole pronunciate dal presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.

Uggetti, era tra gli imputati a Milano nell’ambito del processo d’appello bis relativo a una turbativa d’asta sulla gara di gestione delle piscine scoperte. L’assoluzione è arrivata nella giornata di oggi in quanti “non punibile per la particolare tenuità del fatto”. “Penso che bisognerebbe tener presente anche storie come questa, durata sette anni e mezzo – ha aggiunto Decaro – nei giorni nei quali si dibatte in maniera accesa del rapporto fra amministratori e giustizia” – ha concluso.

