Bari, furti di auto e furgoni: la polizia ne recupera 5

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio tesi a contrastare il fenomeno dei furti di auto, la Polizia di Stato, attraverso l’impiego di pattuglie dei Commissariati distaccati di PS e dell’UPGSP della Questura, nonché con l’ausilio degli elicotteristi del IX Reparto Volo di Bari, ha individuato aree di periferia in cui erano presenti alcuni veicoli. In particolare, nel pomeriggio di ieri è stato rintracciato un Iveco Eurocargo, carico di merce, rubato poco prima; nei giorni scorsi, inoltre, sono stati rinvenuti e riconsegnati ai legittimi proprietari un furgone e tre autovetture, provento di furto, rubati poche ore prima. I servizi di prevenzione proseguiranno in diverse zone della città e dell’intera Area Metropolitana.