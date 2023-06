Bari, vandali in azione al parco Rossani: panchine deturpate

Continuano gli atti vandalici all’interno del parco Rossani. Non bastavano i giochi per i bambini, completamente distrutti. I vandali continuano a “colpire” anche le nuove panchine in pietra trasformate in dei fogli pasticciati. Ci sono scritte ovunque. In alcuni casi gli atti vandalici risalgono a diverse settimane fa, ma le panchine non sono state “ripristinate”. Da più parti i frequentatori del parco chiedono più controlli all’interno dell’area verde per mettere un freno sia alle baby gang sia ai vandali.