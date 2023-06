Battiti Live a Bari, ecco tutti i divieti e le limitazioni previste

La città si prepara al Battiti Live che prenderà al via da Bari per arrivare poi in 13 città. Sul palco si susseguiranno moltissimi artisti, tra loro anche Elodie e Fedez. In vista delle manifestazioni canore e di intrattenimento dell’edizione 2023 e del “Battiti Square”, quest’ultima dedicata ad attività collaterali accessibili a tutti, considerata la grande affluenza di pubblico attesa si è reso necessario rafforzare l’impianto normativo già esistente in materia di sicurezza urbana, adeguandolo alla specificità degli eventi in programma così da porre in essere interventi utili a minimizzare i rischi sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico.

Pertanto, viste le decisioni assunte durante le riunioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutesi nei giorni 9, 12 e 14 giugno scorsi, con riferimento alla necessità di adottare misure a tutela della pubblica incolumità nonché dell’integrità fisica dei partecipanti agli eventi anche attraverso l’adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, la Polizia Locale ha disposto l’ordinanza che vieta, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico interessate dall’evento, nonché all’interno delle aree che ospitano l’evento, i seguenti comportamenti: somministrare nonché vendere per asporto bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e/o anche in lattine di alluminio; detenere bottiglie e/o contenitori in vetro e/o lattine di alluminio; compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi.

Di seguito tutti i dettagli dei divieti previsti:

A. dalle ore 14:00 dei giorni 24 e 25 giugno 2023 fino a fine evento è fatto assoluto divieto nell’area delimitata per l’accesso contingentato e il filtraggio del pubblico ammesso allo spettacolo “Battiti Live 2023”, nonché all’interno del perimetro – come da planimetria in allegato – delimitato dalle seguenti vie (e comprese le stesse vie): piazza Eroi del Mare (con inizio dall’intersezione con lungomare di Crollalanza lato largo Giordano Bruno) – via S. Fiorese – corso Cavour – corso V. Emanuele – strada San Benedetto – strada De Gironda – strada degli Orefici – piazza Mercantile – vico Corsioli – lungomare Imperatore Augusto (inclusa via Venezia) – piazza IV Novembre – lungomare di Crollalanza incluso Molo San Nicola – Giardini F. De Andrè e fino al punto di inizio dell’area perimetrata:

1. per qualsiasi soggetto, compresi gli esercenti qualsiasi attività commerciale e inclusi gli esercizi di vendita senza assistenza di personale (tipo “open shop), di somministrare e/o vendere per asporto, su area pubblica e/o aperta al pubblico, bevande in bottiglie o contenitori in vetro e in lattine di alluminio;

2. per qualsiasi soggetto di detenere su area pubblica e/o aperta al pubblico bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro e lattine di alluminio;

3. per qualsiasi soggetto di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi;

4. di accedere all’interno dell’area delimitata per l’accesso contingentato ed il filtraggio degli spettatori di “Battiti Live 2023”, con zaini, borsoni contenenti bottiglie e contenitori in vetro e lattine di alluminio, spray urticanti (in genere utilizzati per difesa personale) o qualsivoglia dispositivo urticante.

B. dalle ore 14:00 del giorno 21 giugno 2023 e fino a fine evento è fatto assoluto divieto nell’area delimitata per l’accesso contingentato e il filtraggio del pubblico ammesso allo spettacolo “Battiti Live 2023”, nonché all’interno del perimetro – come da planimetria in allegato – delimitato dalle seguenti vie (e comprese le stesse vie): corso Cavour – da prol. via Piccinni a piazza IV Novembre – piazza IV Novembre, corso V. Emanuele, strada San Benedetto – strada De Gironda – strada degli Orefici – piazza Mercantile – vico Corsioli – lungomare Imperatore Augusto (inclusa via Venezia) fino a piazza IV Novembre di tenere le condotte e i comportamenti di cui ai punti da 1 a 4 della lettera A) del presente dispositivo.

I trasgressori, fatta salva l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione prevista dall’art. 650 del Codice penale. A carico dei trasgressori esercenti l’attività commerciale, l’Autorità amministrativa potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell’attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di cui all’art.11 della Legge n. 689/81. La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia potranno procedere al sequestro finalizzato alla confisca degli oggetti o strumenti utilizzati in violazione di quanto previsto dalla presente ordinanza.

Si ricorda che l’evento “Battiti live 2023” avrà luogo nell’area cittadina compresa tra il lungomare Imperatore Augusto e piazza del Ferrarese mentre l’evento “Battiti Square” si terrà nello spazio antistante il molo San Nicola, all’interno dell’area perimetrata ad est dall’edificio in cui ha sede la struttura denominata “Barion”. A seguire saranno possibili ulteriori provvedimenti emanati su richiesta specifica della Questura.