Battiti Live, in Puglia 100 artisti. Emiliano: “Grande emozione”

Il giorno tanto atteso è arrivato, a partire da domani, mercoledì 21 giugno, il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 debutta in Puglia, in particolare a Bari, sul lungomare Imperatore Augusto. Si tratta della prima di tre serate in programma nel capoluogo pugliese, le altre due sono previste per sabato 24 e domenica 25 giugno. Per questa ragione sono previsti divieti e limitazioni.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live andrà in onda sempre in diretta su Radio Norba e Telenorba e come già annunciato dal 4 luglio, ogni martedì su Italia 1 con sei puntate fino alla metà di agosto. Per permettere a tutti, bambini, giovani, adulti e anche anziani, di vivere appieno l’esperienza del Radio Norba Cornetto Battiti Live, venerdì, sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23, sarà aperto Battiti Square, con artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, djset, percussioni, attività sportive e tanto ancora. Nell’Area Radio sarà possibile assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, nell’Area Cinema saranno trasmessi i cortometraggi di Battiti Story, le performance indimenticabili di questi 20 anni, nell’Area Talk Tv Sorrisi e Canzoni, media partner di Battiti Live da questa edizione, organizzerà un palinsesto ricchissimo di incontri e interviste aperte al pubblico e, in collaborazione con Webboh, la prima community digitale dedicata alla generazione Z, da quest’anno digital media partner di Battiti, Tv Sorrisi e Canzoni terrà incontri con i talent emergenti della Genz.

Battiti Square, infine, all’insegna del divertimento, conterà anche un’area dedicata all’engagement curata dai grandi partner commerciali di questa edizione, con tanti gadget a disposizione e ulteriori attività. Per il terzo anno consecutivo Battiti title sponsor è il brand iconico dell’estate italiana, il Cornetto Algida. Main sponsor sono Tim, Fonzies, Parmacotto e Givova, che vestirà il corpo di ballo e curerà un’area dedicata al fitness. Gold sponsor Air Action Vigorsol e la partecipazione di Poste Italiane. I fornitori ufficiali Acqua Vera e Chateau d’Ax e poi, naturalmente, i top brand espressione del territorio quali Deliziosa e il Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila. Hair e Make up Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique. Anche quest’anno, come da prassi, l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è libero, fino al raggiungimento delle capienze consentite. Ogni giorno inoltre è possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hastag #battitilive. Maggiori informazioni su www.radionorba.it.

“Il Cornetto Battiti live è la rappresentazione dell’emozione. Storicamente questa manifestazione ha determinato una comunione tra il popolo pugliese e la musica, quasi come Sanremo. Radio Norba, ancora una volta, è capace di fare cose straordinarie” – ha commentato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – ne approfitto per ringraziare il gruppo Mediaset per la copertura dell’evento, ricordando anche Silvio Berlusconi che, nell’ultimo periodo della sua vita, ha trascorso dei giorni di pace e serenità proprio in Puglia” – ha concluso.

“Battiti Live è la kermesse musicale televisiva più attesa dell’estate dal pubblico italiano” – ha commentato Laura Casarotto, direttrice di Italia 1. “Un appuntamento irrinunciabile che da sette anni arricchisce il palinsesto di Italia 1 e viene premiato da ascolti record: l’ultima edizione è stata la più vista di sempre con una media dell’11.3% di share (15.2% di share sul target 15-64 anni, il più pregiato per gli investitori pubblicitari). Un successo confermato anche dall’ottimo riscontro tra i giovanissimi dove ha raggiunto una share del 23.7% tra i 15-24enni. Grazie a Marco Montrone e Radio Norba che con un imponente sforzo produttivo portano ogni anno sul palco un cast di primo livello con i volti più noti della musica nazionale e internazionale, e alla Regione Puglia che per l’occasione apre le sue piazze consentendo al pubblico di godere della musica live nelle location più suggestive. Serate ideali per il pubblico di Italia 1, per cui ringrazio anche la coppia affiatatissima di conduttori Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con Mariasole Pollio, che con ritmo e simpatia accompagneranno tutte le esibizioni degli artisti, ogni martedì, per sei appuntamenti in prima serata” – ha concluso.

“Felici e carichi i conduttori dello show, siamo prontissimi” – ha detto invece Alan Palmieri. “Il cast è come sempre di altissimo livello. Lavoriamo costantemente per migliorare il contenuto e anche quest’anno crediamo di aver fatto un upgrade. Ci saranno delle importanti novità dal punto di vista scenico.Sarà bellissimo, ancora più coinvolgente, per tutti, artisti e spettatori” – ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di Elisabetta Gregoraci: “Non vediamo l’ora di cominciare. Sono felicissima di essere nuovamente qui. Quella di Battiti è una vera famiglia. Quando finisce, mi manca tantissimo. Questa regione mi ha ormai adottata. Il calore delle persone è incredibile e poi è bellissimo, ogni anno, scoprire angoli sempre nuovi”. “Ho gli occhi lucidi” – prosegue infine Mariasole Pollio – questo programma, questa squadra, mi hanno dato l’opportunità di poter crescere. Hanno creduto in me e io sono grata per quello che ho ricevuto. La Puglia per me è casa e l’estate inizia quando siamo nel cuore della musica. Non vedo l’ora di salire sul palco” – ha concluso.

Ecco il cast che si alternerà sul palco: mercoledì 21 giugno ci saranno Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma_Cose, Paola&Chiara, Emma, Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fedez, The Kolors, Annalisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Angelina Mango e Gemelli Diversi. On the road: Mr. Rain da Fasano e Pinguini Tattici Nucleari da Marina di San Foca di Melendugno. Sabato 24 giugno sarà il turno di Articolo 31, Mr. Rain, Sangiovanni, Rocco Hunt, Francesco Renga e Nek, Piero Pelù con Alborosie, Francesca Michielin con Gianmaria, Gaia, Mecna con Bais, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa, Levante, Lp, Ernia, Federico Rossi, Bresh, Wayne, Federica, Wax, Il Pagante. On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste. Infine, domenica 25 giugno sarà il turno di Elettra Lamborghini, Lda, Boomdabash, Tananai, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Ana Mena, Guè, Ariete, Ofenbach e Svea, Colapesce Dimartino, Gabry Ponte, Fedez, Annalisa e Articolo 31, Benji e Finley, Rondodasosa, Clara, Aiello, Alvaro De Luna, Cioffi, Aaron. On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.