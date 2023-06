Incidente a Castellana, in codice rosso centauro

Incidente sulla S.P. 237 per Castellana grotte. Una moto di grossa cilindrata ha tamponato una vettura con targa straniera. Sul posto 118 della postazione di Putignano, vigili del fuoco del turno D, polizia locale per i rilievi planimetrici, polizia di stato , carabinieri e la vigilanza per regolare il traffico. Il giovane a bordo della moto è stato portato al Di Venere in codice rosso. Illesi gli occupanti dell’auto. Traffico rallentato.