Maturità 2023, l’augurio speciale degli atleti olimpici ai maturandi

Ormai mancano poche ore, domani, moltissimi studenti e studentesse, saranno impegnati con gli esami di maturità 2023. Sono oltre 37mila gli studenti pugliesi attesi per la prima prova che in queste ore si stanno preparando per il tanto atteso momento. La Polizia di Stato ha voluto fare un augurio speciale ai futuri maturandi dedicando loro un video che ha come protagonisti alcuni dei maggiori atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Tra loro spiccano Simone Barlaam nuoto paralimpico, Gregorio Paltrinieri nuoto, Giorgio Minisini nuoto artistico, Giulia Ghiretti nuoto paralimpico, Bebe Vio scherma paralimpica e Sofia Raffaeli ritmica. Nel video, gli atleti, fanno gli auguri ai ragazzi che domani si apprestano a sostenere l’esame di maturità.

Foto screen video