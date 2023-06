Meteo, giovedì bollino arancione per il caldo in 13 città

Tregua dal maltempo e via alle ondate di calore: arriva la prima della stagione. In particolare, per giovedì, in 13 città italiane, è previsto bollino arancione per il caldo. Sale dunque il livello di allerta legato, soprattutto, al rischio salute per la fascia di popolazione più fragile.

Nella giornata di domani, mercoledì, l’allerta riguarderà Bolzano, Campobasso e Perugia, mentre per dopodomani il numero delle città in cui è previsto bollino arancione si moltiplicherà a 13. I centri urbani coinvolti saranno: Ancona, Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Pescara, Rieti, Roma e Verona. Il rischio riguarda soprattutto anziani, bambini, ma anche persone affette da malattie croniche che, con il caldo, rischierebbero malori. Il bollino arancione, emesso dal ministero della Salute ed elaborato dal Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale (Ssr) del Lazio, indica massimo pericolo proprio per i più fragili, diversamente dal bollino rosso, che coinvolge tutti e per il giallo che indica invece “pre-allerta” per le condizioni meteorologiche.

Foto repertorio