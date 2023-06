Piano traffico per l’estate a Giovinazzo: strade chiuse e parcheggi

Il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, e l’assessore alla Polizia Locale e Viabilità, Alfonso Arbore, hanno redatto un piano per le chiusure al traffico delle auto con l’istituzione di parcheggi gratuiti per il periodo estivo fino al 30 settembre ( si allega mappa).

I visitatori, oltre a poter parcheggiare nelle zone a pagamento tramite grattini o attraverso la app Easy Park, hanno la possibilità di parcheggiare gratuitamente in due zone molto vaste della città. Per chi viene da nord è a disposizione degli automobilisti il piazzale Salvo D’Acquisto ( ex area mercatale); per chi invece arriva da sud è possibile lasciare la propria auto nella zona del Poliambulatorio, ex Pronto Soccorso.

“ Decongestionare il traffico e mettere a disposizione dei visitatori delle aree parcheggio gratuite ci sembra il modo migliore e più sostenibile per vivere le sere d’estate- dichiara il sindaco Michele Sollecito– Giovinazzo è una città da visitare a piedi ed i parcheggi sono talmente ben collegati e vicini ai luoghi più suggestivi della città che lasciare la macchina significa liberarsi di un grande peso per di più in modo gratuito. Quindi, esorto chi ci verrà a trovare, a non nevrotizzarsi per trovare un parcheggio, ma di scegliere senza alcun indugio le aree attrezzate”.

All’invito del sindaco si unisce anche l’assessore Alfonso Arbore. “ A cinque minuti a piedi dai parcheggi siamo nel pieno della movida di Giovinazzo”- spiega l’assessore Arbore- “ E ad altrettanti 5 minuti siamo nel bellissimo centro storico, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. E allora perché complicarsi la vita? Lasciate le auto nei parcheggi gratuiti e venite a trovarci in totale relax, è questo lo spirito giusto per vivere la nostra città”.