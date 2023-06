5 consigli per risparmiare sull’assicurazione auto

Quando si deve sottoscrivere una nuova polizza, o cambiare assicurazione auto, le domande che si pongono gli utenti sono quasi sempre le stesse e riguardando l’affidabilità della compagnia assicurativa, la rapidità e la trasparenza nella gestione delle pratiche, la concorrenzialità dei prezzi e la qualità dei servizi che offre.

Diciamocelo chiaramente: cambiare compagnia o sceglierne una ex novo non è affatto semplice perché gli aspetti da considerare sono tanti e le variabili che devono coincidere anche. Come essere sicuri, dunque, di fare le giuste valutazioni e arrivare ad una scelta consapevole? Appurato che la preferenza deve sempre ricadere su compagnie assicurative autorizzate ad operare nel nostro paese, e l’elenco è di per sé già lungo, tutto quello che possiamo fare è guardare la qualità dei servizi offerti e la corrispondenza maggiore alle nostre necessità.

E quando si parla di necessità una delle prime per tutti è proprio quella di risparmiare. Come fare, dunque, a sottoscrivere una polizza di qualità senza spendere un capitale? Ecco cinque suggerimenti utili per risparmiare sull’assicurazione auto senza, tuttavia, rinunciare alla qualità dei servizi:

Affidarsi ad una compagnia online . Già da diversi anni sono molti gli automobilisti che hanno deciso di rivolgersi a compagnie online anziché ad agenzie fisiche sul territorio e il motivo è semplice: il costo delle polizze online è inferiore poiché le compagnie assicurative in rete possono abbattere dei costi e consentire un risparmio effettivo agli utenti; Scegliere attentamente le garanzie accessorie . Le coperture facoltative rappresentano una protezione in più e rendono la polizza stipulata davvero efficace sotto ogni punto di vista, ma hanno un costo e per questo vanno ponderate attentamente. Aggiungerne senza tener conto della loro incidenza sul premio non è una scelta saggia e non ha senso sottoscrivere coperture non utili per la propria specifica situazione: anche poche, quindi, ma giuste, così che possano rappresentare un investimento e non una spesa ingiustificata; RC Familiare . Qualora vi siano i requisiti, è bene aderire alla RC Familiare (estensione del Decreto Bersani) andando ad ereditare la classe di merito più conveniente nel proprio nucleo familiare e risparmiando così sul costo della polizza; Rata unica . La scelta di pagare in un’unica soluzione, annuale, spesso premia: la rateizzazione del premio ha sempre un costo e, seppur minimo, con un piccolo sforzo è meglio evitarlo. Allo stesso modo è bene scegliere il metodo di pagamento per cui la compagnia concede un piccolo sconto: molto spesso è la carta di credito, ma varia da operatore ad operatore; Clausole, massimali e franchigie . Spesso sottovalutati, vanno invece letti attentamente. Così come la formula di guida: è sempre bene scegliere, ove possibile, quella esclusiva che consente un risparmio immediato ed effettivo.

Quando si deve cambiare assicurazione auto è bene che il passaggio sia in meglio: come assicurarsene? Sicuramente scegliendo l’assicurazione che garantisce il miglior rapporto qualità prezzo, ma anche valutando attentamente che la compagnia sia chiara, trasparente e affidabile. Allianz Direct, ad esempio, da anni riscuote grande successo tra gli automobilisti non solo per i prezzi concorrenziali, ma anche per l’alto grado di autonomia con il quale permette di gestire pratiche e documenti sul sito, dalla propria area personale, e per la rapidità e la professionalità nella gestione delle pratiche. Il primo passo per scegliere la miglior assicurazione auto è fare un preventivo, personalizzarlo, e scegliere poi la soluzione più conveniente tra quelle offerte.