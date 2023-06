Bari, febbre da “Battiti”: è tutto esaurito sul lungomare

Il giorno tanto atteso è arrivato, a partire da oggi, mercoledì 21 giugno, il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2023 debutta in Puglia, in particolare a Bari, sul lungomare Imperatore Augusto. Si tratta della prima di tre serate in programma nel capoluogo pugliese, le altre due sono previste per sabato 24 e domenica 25 giugno. Per questa ragione sono previsti divieti e limitazioni. Tantissimi i ragazzi già in coda all’apertura dei cancelli, per assicurarsi il posto migliore sotto il palco dell’evento.

Ecco il cast che si alternerà sul palco: mercoledì 21 giugno ci saranno Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma_Cose, Paola&Chiara, Emma, Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fedez, The Kolors, Annalisa, Ava, Anna e Capo Plaza, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Angelina Mango e Gemelli Diversi. On the road: Mr. Rain da Fasano e Pinguini Tattici Nucleari da Marina di San Foca di Melendugno.