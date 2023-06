Bari, gli rubano la “cotoletta” dall’auto: “Incredibile”

Una storia che ha dell’incredibile. A raccontarla un gestore di un locale barese. “Prendo una porzione di cotoletta con insalata e pomodorini dal panificio per il pranzo del giorno dopo – scrive in un post social – la lascio in macchina durante il mio turno di lavoro, finisco il turno, mi metto in macchina e la cotoletta è sparita, dissolta, rubata. Zero scasso, il finestrino leggermente aperto ha permesso l’entrata in macchina, hanno preso solo quella nonostante ci fosse un pacchettino di Amazon”.

“Dopo la prima reazione condita dall’esclamazione “Maccheccazz! mi hanno fregato la cotoletta”, ho pensato che stiamo davvero messi male se un povero cristo è costretto ad aprire un auto per cenare. Siamo davvero arrivati alla frutta o meglio alla cotoletta”, conclude il gestore scrivendo che si tratta di una storia davvero accaduta. Tanti i commenti, tra la “presa in giro” e il serio. “Se era un povero messo male allora ti ritornerà in bene… Guardala come un gesto d’amore verso qualcuno che ne aveva bisogno più di te”, scrive un cittadino.