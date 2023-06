Bari, parte il ristorante sospeso: tanti i curiosi – VIDEO

Registra il quasi tutto esaurito il ristorante sospeso che aprirà ufficialmente oggi. Questa mattina giro inaugurale: a bordo anche l’assessore allo Sviluppo economico, Carla Palone: “Ci siamo abituati un po’ a guardare la città dall’alto, oggi la guardiamo anche degustando in collaborazione con ristoranti baresi”. Al momento mancano circa 30 posti ancora, sui 600 previsti per i pranzi e le cene.

Si tratta – come lo ha definito la rivista americana Forbes – di uno dei ristoranti “più insoliti del mondo”, dove si può gustare del buon cibo sospesi tra mare e cielo, a 50 metri d’altezza. Chi lo ha già provato nelle altre città europee e italiane la definisce una “esperienza unica” ed ora ‘il ristorante tra le nuvole’ arriva per la prima volta a Bari, in largo Giannella. Ma resterà nella cornice unica ed esclusiva del lungomare barese solo fino al 25 giugno. Il ‘Dinner in the sky’ ospiterà i commensali dalle 13 alle 22.30 e saranno tre le opzioni a disposizione degli ospiti: pranzo (un turno), aperitivo (tre turni) e cena (due turni), con prezzi che vanno da 99 a 189 euro. I menù di Dinner in the sky portano la firma di Mario Cimino, chef e proprietario di Aquae Bistrot Trani che offrirà una selezione che esalta i sapori e i profumi del mare, dall’ombrina alla mazzancolle, il tutto bagnato da vini e spumanti di qualità.