Bari, picchiati in pieno centro da baby gang: paura per due ragazzi

Un ragazzo e una ragazza di 15 anni sono stati aggrediti ieri sera a Bari in pieno centro da un gruppo di adolescenti che, senza alcuna ragione, hanno picchiato lui e preso per i capelli e scaraventato a terra lui. Sono poi fuggiti. Il fatto è sul Lungomare, nei pressi del Teatro Margherita, in una delle zone più frequentate la sera dai giovani. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 20 in piena luce. I due studenti sono stati aggrediti alle spalle da un gruppetto composto da ragazzi e ragazze. Il quindicenne è stato colpito da un pugno al volto mentre la sua amica è stata presa per i capelli dalle componenti femminili della banda, e scaraventata violentemente a terra. Le famiglie dei due ragazzi sporgeranno denuncia questa mattina. Ne dà notizia l’Ansa.