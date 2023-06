Bari, studenti alla prova della Maturità: “Tracce particolari”

“Non ce le aspettavamo proprio queste tracce, molto particolari”. Questi i commenti dei primi ragazzi baresi, all’uscita dalle scuole superiori, dopo aver sostenuto la prima prova scritta di Italiano. “Per esempio autori come Quasimodo o Moravia non sono stati trattati in maniera approfondita durante l’anno scolastico – hanno raccontato i ragazzi appena usciti dal Giulio Cesare – ma comunque è andata bene. Altre tracce erano accessibili e siamo abbastanza soddisfatti”.

Oggi sono tornati tra i banchi oltre 37mila studenti pugliesi, 15mila solo nelle province di Bari e Bat. Domani toccherà alla seconda prova, quella diversa a seconda dell’indirizzo scelto. A fare gli auguri ai ragazzi di tutta Italia anche il premier Giorgia Meloni.

“Nella vita ci sarà sempre un esame da superare. A scuola, a lavoro, in amore. Gli esami sono quelle prove che ci fanno crescere”. Lo scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sui suoi canali social rivolgendo un augurio agli studenti alle prese con gli esami di maturità.