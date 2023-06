Cosa si intende per customer retention e come migliorarla con i social

Quanto accaduto con lo sviluppo della tecnologia negli ultimi decenni e, ancora più di recente, col progresso dei device portable come gli smartphone che, in circa un decennio, ha fatto passi da gigante mettendo a disposizione delle persone dispositivi sempre più performanti ed accessibili dal punto di vista economico. Questa premessa ci permette di riflettere su come, anche dal punto di vista dei mercati del lavoro, le sfide che le aziende sono tenute ad affrontare siano cambiate.

Al giorno d’oggi i clienti sanno cosa vogliono e quali sono le loro esigenze e, per questo, la loro attrazione e successiva fidelizzazione deve avvenire in un’ottica ottimizzata e a lungo termine, in modo che le imprese possano godere di tutti i benefici che ne concernono. Per stabilire e mantenere un legame tra azienda e cliente la comunicazione è un aspetto cruciale, pertanto è raccomandabile sviluppare una strategia di social media management che tenga conto delle caratteristiche delle proprie buyer personas. I social media, infatti, sono tra gli strumenti comunicativi più efficaci in ambito di customer retention e dato che oggi è possibile sfruttare anche quelli specifici per le aziende, come ad esempio la piattaforma SelfCommunity, ha senso utilizzarli per intensificare i rapporti con i clienti più fidelizzati e prestare loro maggiore attenzione.

Insomma, se la tecnologia ha condotto alla nascita di nuove sfide per le imprese da una parte, dall’altra le favorisce mettendo a loro disposizione gli strumenti necessari per poterle vincere. Avere sempre nuovi visitatori nel proprio sito, negozio o impresa è piacevole, certo, ma non bisogna sottovalutare l’importanza di possedere una base solida di clienti affezionati. È per questo motivo che le imprese devono investire nella fidelizzazione della clientela, in modo da riscontrare importanti incrementi nei profitti. Nelle prossime righe, vogliamo presentarvi alcuni metodi per migliorare la customer retention sui social.

Customer retention: di cosa si tratta? Tutto ciò che c’è da sapere

Prima di scoprire alcuni metodi utili per implementare la customer retention, è importante scoprire di cosa si tratta. Dal punto di vista tecnico, la customer retention si riferisce alla capacità di un’impresa di mantenere i clienti esistenti, incoraggiandoli a rimanere legati all’impresa stessa e al marchio nel lungo periodo. Quello di customer retention è uno dei concetti più importanti in ambito marketing, trattandosi di un baluardo necessario per il successo di un’azienda.

L’acquisizione di nuovi clienti, del resto, è sempre più costosa e, per certi versi, rischiosa, rispetto al mantenimento di quelli presenti. I clienti fidelizzati possono diffondere il nome dell’azienda, parlandone in positivo e offrendole una maggiore visibilità, incrementandone la reputazione. Grazie a strategie mirate e di qualità, con una comunicazione costante, i clienti fidelizzati aumentano la fiducia delle persone nei confronti dell’azienda, anche degli utenti che mostrano interesse nei suoi confronti pur non avendone mai provato i prodotti o i servizi.

Come migliorare la customer retention di un’azienda grazie ai social

Sui social network è necessario tenere conto di fattori differenti per poter migliorare la customer retention. Di sicuro, la cosa principale è lavorare sulla customer care e sulle informazioni di servizio, facendo esprimere direttamente la clientela e creando dialoghi con loro. Sviluppare una community attiva grazie a contenuti personalizzati che si incentrano sulle preferenze del target di riferimento rappresenta un aspetto fondamentale per poter suscitare fiducia negli utenti. Grazie a dei contenuti social ottimizzati, infatti, le company non puntano solo all’ottimizzazione della customer retention, ma possono anche generare nuovi lead che possono trasformarsi in clienti attivi e con una maggiore propensione alla fidelizzazione. Il potenziale dei social, dunque, si rivela praticamente infinito proprio grazie alla componente emotiva che è in grado di arrecare alle strategie di business.