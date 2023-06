Emorragia di medici del 118, firmato accordo con la Regione Puglia

“Con grande senso di responsabilità Fimmg ha deciso di firmare l’accordo ponte proposto dalla Regione Puglia, che consentirà di tamponare le drammatiche carenze di personale, rimodulando le postazioni e riorganizzando la distribuzione dei medici in modo da poter coprire aree più vaste.” – dichiara Nicola Gaballo, Referente regionale Emergenza Urgenza di Fimmg. “Inoltre, l’incentivo di 20 euro aggiuntivi l’ora, previsto per gli straordinari, forse non renderà la professione di medico del 118 sufficientemente attrattiva per attirare nuovo personale, ma almeno consentirà di frenare l’emorragia di medici che dal 118 fuggono verso altri settori.” – aggiunge Gaballo. “Siamo aperti come sempre alla collaborazione con la Regione. Ci aspettiamo di sederci a un tavolo per discutere del nuovo Accordo integrativo regionale e della costruzione di un nuovo 118, capace di risolvere i problemi strutturali dell’emergenza urgenza” – conclude Gaballo.

“Lo stato di agitazione della categoria non è risolto – spiega Donato Monopoli, Segretario Fimmg Puglia – Ci aspettiamo segnali politici concreti rispetto alle questioni poste da Fimmg negli scorsi mesi: disagio dei medici, carenze di personale, carichi burocratici, difficoltà di prendersi cura dei pazienti, inefficienze organizzative. Tutti problemi segnalati da tempo e che in estate si fanno più acuti a causa dei flussi turistici.” “Purtroppo, oggi stiamo invece registrando incrementi del carico burocratico per le attività domiciliari e ingerenze punitive sull’attività prescrittiva da parte dei medici di famiglia.” – conclude Monopoli.