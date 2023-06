Trema la Puglia, forte scossa di terremoto sul Gargano

Alle 17.34 circa una scossa di terremoto è stata avvertita sul Gargano in provincia di Foggia con epicentro a 18 km dalle Isole Tremiti. Il terremoto, di magnitudo 4.2, è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella zona denominata ‘Costa Garganica’. Segnalazioni a Monte Sant’Angelo, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Lesina, Mattinata, Cagnano Varano, Peschici, Manfredonia, San Nicandro Garganico Ischitella, Rignano Garganico, Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico, Carpino. Anche da Stornarella, Cerignola, Carapelle, Lucera, San Severo, Apricena, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Torremaggiore e Foggia. La scossa è stata avvertita anche in Molise.