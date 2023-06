Bari, incidente nella notte a Japigia: muore centauro

Non c’è stato nulla da fare per Cristian Di Gioia, il 27enne che questa notte ha perso il controllo della moto sulla quale viaggiava, alla rotatoria prima del ponte San Pio. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto la polizia locale che è già al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tantissimi i messaggi di cordoglio scritti su facebook per il 27enne.