Bari, incidente stradale sulla 16: traffico in tilt

Ennesimo incidente sulla statale 16 direzione nord, all’altezza delle uscite per Japigia. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto sarebbe finita fuoristrada all’altezza di Poggiofranco. Lunghissime le code. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta provvedendo ai primi rilievi e a regolare il traffico. Si consigliano percorsi alternativi.