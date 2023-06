Ancora un incidente sulla statale 16. È accaduto poco fa, in particolare in direzione Sud, all’altezza dello svincolo 12, per Carbonara Carrassi. Si registrano code lunghe anche più di due chilometri che stanno causando disagi al traffico e rallentamenti. Disagi anche sul lato opposto, all’altezza dello stesso svincolo. La Polizia Locale consiglia di effettuare percorsi alternativi.

Foto repertorio