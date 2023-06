Sparatoria a Foggia. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in viale Kennedy, zona Cep, non lontano dal luogo in cui venne ucciso il boss Salvatore Principe, lo scorso 20 maggio. Non ci sarebbe nessun ferito, sul fatto indagano polizia e carabinieri che in queste ore hanno acquisito le immagini delle telecamere della zona. La strada è attualmente chiusa al traffico.

Foto repertorio