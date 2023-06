Lungo serpente tra le case, paura a Noicattaro: “Salvato”

Paura a Noicattaro, dove, nella giornata di ieri, i cittadini, si sono imbattuti in un grande serpente, lungo 1,60 mt, dinanzi ai portoni delle proprie abitazioni. Questi ultimi, non sapendo se fosse velenoso o meno, hanno immediatamente allertato le guardie zoofile ANPANA Bari che, giunti sul posto, hanno constatato che si trattava di un esemplare di cervone adulto, dunque non velenoso. Il serpente è stato recuperato dagli operatori che hanno provveduto a liberarlo nuovamente nel proprio habitat.

Foto Facebook Comando Provinciale Guardie Ecozoofile Anpana Bari