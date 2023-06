Bari, nuovi corsi di laurea all’Università: tutte le novità

Presentata al Cus l’offerta formativa di UniBa per le Magistrali per l’anno accademico 2023/ 2024: tanti corsi tra cui scegliere in un ventaglio di opportunità che va dagli studi umanistici alla medicina, dalla psicologia alla fisica. Sono 134 corsi tra cui 70 tra magistrali e a ciclo unico: una vasta offerta formativa che guarda ai temi del futuro, come la sostenibilità e l’ambiente, la gestione dell’energia, le scienze linguistiche, l’innovazione tecnologica e molto altro.

Tra le nuove attivazioni per le magistrali arrivano due nuovi corsi: Biologia Marina e Materials Science and Technology in lingua inglese. Il primo ha l’obiettivo di formare laureati con competenze approfondite sui processi biologici ed ecologici riguardanti l’ambiente marino, fornendo la conoscenza delle metodologie per il campionamento e l’identificazione degli organismi marini e per l’analisi delle popolazioni e delle comunità negli ecosistemi marini. Il corso affronta temi come la tutela dell’ambiente marino e delle sue risorse, la gestione delle criticità generate dalle attività umane, l’acquacoltura , la pesca nell’ottica della sostenibilità.

Il corso magistrale Materials Science and Technology Nuova Istituzione sarà erogato in lingua inglese, onde favorire i processi di internazionalizzazione in entrata e in uscita ed è destinato formare professionisti dotati di una elevata padronanza di metodi e contenuti scientifici e tecnologici generali oltre che di specifiche conoscenze professionali e della capacità di svolgere ruoli di elevata responsabilità nella ricerca, nello sviluppo di tecnologie innovative, nella progettazione e gestione di processi complessi riguardanti la sintesi, la caratterizzazione e lo studio delle proprietà fondamentali.

Nel panorama delle triennali i corsi di nuova attivazione sono quattro: Scienze per la Valorizzazione del patrimonio Gastronomico, Nuovi turismi, Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare e Scienza e Tecnologia dei Materiali.

Il corso in Scienze per la Valorizzazione del Patrimonio Gastronomico si propone di fornire conoscenze e competenze che consentano di analizzare criticamente e gestire i sistemi gastronomici comprensivi della scelta degli alimenti di origine vegetale e animale, preparazione e utilizzazione del cibo. L’ obiettivo è quello di introdurre gli studenti in un settore, quale quello gastronomico e della ristorazione, estremamente dinamico con trend di crescita decisamente positivi e che rappresenta uno dei punti di forza dell’economia italiana. Il percorso didattico interdisciplinare mira ad integrare conoscenze in diverse aree del sapere scienze chimiche; scienze del territorio e della memoria; scienze della biodiversità; scienze delle produzioni e delle tecnologie alimentari; scienze artistiche della comunicazione e del design; scienze economico giuridiche scienze sociopolitiche; scienze biomediche, psicologiche e della nutrizione.

Il corso in Nuovi turismi ha come obiettivo la formazione di laureate e laureati con conoscenze e competenze nei diversi campi delle scienze del turismo. Il turismo, come è noto, è un fenomeno complesso con implicazioni di tipo economico, sociale e culturale. Studiare l’impatto del turismo sullo sviluppo sociale ed economico delle comunità, sul patrimonio culturale e ambientale, sulla sostenibilità e sul dialogo interculturale è uno dei punti di forza del corso.

Il corso in Scienze delle Produzioni e delle Risorse del Mare ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base, caratterizzanti e affini per la formazione tecnico-scientifica di figure professionali in grado di operare nei settori dell’acquacoltura e della produzione primaria ittica e nella salvaguardia degli animali acquatici, attraverso l’acquisizione di principi di management delle produzioni primarie e competenze teorico pratiche relative alla gestione sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico delle risorse marine. A livello nazionale è l’unico corso di studi che guarda esclusivamente alla produzione primaria, consentendo al laureato di acquisire competenze tecniche specialistiche nel settore, al netto della filiera a valle.

Il corso in Scienza e Tecnologia dei Materiali sostituisce il vecchio corso di laurea Scienza e Tecnologia dei Materiali. Il corso di laurea in Scienza e Tecnologia dei Materiali risponde al fabbisogno di formazione interdisciplinare richiesto allo scienziato e al tecnologo che affrontano problematiche relative allo studio e alla analisi dei materiali, sia nell’ambito della ricerca sperimentale, sia in quello dello sviluppo industriale.I laureati triennali possono scegliere di completare gli studi iscrivendosi al corrispondente corso di laurea magistrale in lingua inglese, o ad altra laurea di secondo livello