Bari, avrebbe freddato un 43enne in via Napoli: fermato

Il responsabile dell’omicidio del 43enne Giovanni Colaianni attinto mortalmente da 2 colpi di arma da fuoco nella notte tra il 21 e il 22 giugno, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Bari Centro unitamente a quelli della Stazione CC Bari San Nicola hanno dato esecuzione ad un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso da locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 24enne di Bari. L’uomo, disoccupato con numerosi precedenti di polizia, è ritenuto l’esecutore materiale dell’omicidio. Secondo la ricostruzione, emersa a seguito delle attività investigative, dirette dal sostituto procuratore di turno personalmente intervenuto, il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile ad una lite insorta poche ore prima per futili motivi tra alcuni familiari della vittima e dell’omicida. La lite sarebbe stata alimentata in una prima fase sui social, con reciproche accuse, e sarebbe sfociata infine in un confronto personale, nel corso del quale l’omicida ha esploso i colpi mortali all’indirizzo del Colaianni.