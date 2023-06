Bari, grande foto sul chiosco di Pane e Pomodoro: “Per vedere il mare”

Una grande foto sul chiosco della spiaggia di Pane e Pomodoro nella quale si vede il mare, “quello stesso mare che il bar nasconde”. A compiere questo gesto, la fotografa Teresa Imbriani, artista che installò 24 fotografie sull’ex Manifattura Tabacchi, per raccontare il quartiere Libertà.

Un gesto, quello effettuato sul chiosco di Pane e Pomodoro, che racchiude la stessa intenzione: quella di raccontare l’essenza di un luogo che, ormai chiuso da anni, non permette più di guardare il mare all’orizzonte. Il bar in questione è stato più volte al centro di diatribe politiche proprio per via dello stato di abbandono in cui verte. “Ho messo sul bar di Pane e Pomodoro (chiuso da anni) una grande immagine – ha raccontato Imbriani – nell’immagine c’è il mare che sta al di là del bar, che il bar stesso nasconde” – ha concluso.