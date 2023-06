Bari, morte di Christian Di Gioia: “Nessun altro mezzo coinvolto”

“Si informa che personale dipendente del Corpo di Polizia Locale è intervenuto nell’immediatezza per i rilievi di rito. Sono attualmente in corso indagini di polizia giudiziaria, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, finalizzate ad una compiuta ricostruzione dell’evento”. Così si legge in un comunicato della polizia locale in merito all’incidente nel quale è morto il motociclista Christian Di Gioia. “Gli elementi finora raccolti – si legge ancora nella nota – escludono il coinvolgimento di ulteriori veicoli nella dinamica del sinistro”.

La polizia locale risponde così anche alle accuse della mamma di Christian che sui social sta denunciando la responsabilità anche delle forze dell’ordine nella morte del figlio. Intanto sui social sono tantissimi i messaggi di cordoglio per la morte di Christian. (Foto facebook)