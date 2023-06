Chiara Ferragni è in Puglia: “Dreaming of focaccia and orecchiette”

Chiara Ferragni è in Puglia. Lo ha annunciato la stessa imprenditrice che, poche ore fa, mentre era ancora in viaggio, ha lanciato un messaggio sui social lasciando intendere che non vedeva l’ora di assaporare la focaccia pugliese. “Dreaming of focaccia pugliese, orecchiette and more”, ha scritto in una storia pubblicata su Instagram.

Ferragni, al fianco di suo marito Fedez (già in Puglia per il Battiti Live) e dei figli trascorrerà alcune giornate di relax nel tacco d’Italia. Non si tratta della prima vacanza in Puglia, sempre più spesso infatti, la coppia più conosciuta dei social, fa tappa in alcune zone della regione per godere del mare, ma anche delle prelibatezze culinarie.

Foto screen storia Instagram