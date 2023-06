Torna a Bari per 2 giorni, parcheggia l’auto e la ritrova senza ruote

Torna a Bari per due giorni per delle commissioni, lascia l’auto parcheggiata fuori per una notte e la ritrova senza ruote. È accaduto a Martina Pardini, compagna del terzino sinistro del Bari, Giacomo Ricci. È stata la stessa Pardini a raccontare la disavventura sui social postando una foto delle condizioni in cui ha ritrovato l’auto, una Mercedes.

La scoperta è avvenuta in mattinata. “Sono tornata a Bari due giorni per delle commissioni – scrive sui social senza nascondere la rabbia – lascio la macchina fuori una notte e la ritrovo così. Spero che possiate spenderli tutti in medicine i soldi che ricaverete da quattro cerchi/ruote. Siete dei poveracci” – ha concluso.

Foto screen storia Instagram Martina Pardini