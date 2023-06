A Bari bimbi a letto con febbre alta: “Tanti casi”

A Bari sono tanti in bambini che in questo periodo sono a letto con la febbre alta. Come spiegano i pediatri si tratta dell’adenovirus che sta girando e dura per parecchi giorni. La febbre tocca anche i 39 -40. I pediatri consigliano di somministrare ai piccoli solo antipiretico (se stanno male) ma soprattutto di idratarli. Come precisa il pediatra barese Antonio Di Mauro: “I virus esistono. E dell’antibiotico non sanno che farsene”. Quindi non va somministrato. “Ma – continua – dovete dare al vostro bambino il tempo di combatterlo. Anche più di tre giorni. La febbre che tanto temete è la cura”.