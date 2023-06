Bari, giugno e luglio con… Metaverso: al via la rassegna

Prendendo a prestito il neologismo “Metaverso”, concepito nel mondo cyberpunk intorno agli Anni ’90 e inserito nel romanzo di fantascienza “Snow Crash” (1992) di Neal Stephenson, la Mediateca Regionale Pugliese ha organizzato un ciclo di 5 proiezione, in programma tra giugno e luglio nella propria sede (via Zanardelli 30). Negli ultimi anni, infatti, il termine metaverso è salito alla ribalta grazie ai social e ai mondi virtuali che si stanno sempre più delineando. Il cinema, ovviamente, ha trattato l’argomento declinandolo nei più disparati generi. Per questo la Mediateca vuole riproporre il Metaverso nel mondo post-apocalittico di “Mad Max: Fury Road” di George Miller (martedì 27 giugno), nel cyberpunk americano di “Strange Days” di Kathrine Bigelow (giovedì 13 luglio), nell’anime giapponese di “Ghost in the Shell” di Mamoru Oshii (martedì 20 luglio), quest’ultimo proiettato nella rarissima edizione “black and chrome” in bianco e nero mai uscita nelle sale.

Ma sarà anche l’occasione per raccontare il glam rock nell’universo alternativo di un alias di David Bowie in “Velvet Goldmine” di Todd Haynes (giovedì 6 luglio) e andare a caccia di troll giganti nella dimensione parallela dove esistono i “Mostri” di “Troll Hunter” di André Øvredal (giovedì 29 giugno). Ogni appuntamento, con inizio alle 19, sarà anticipato dall’introduzione al film di un critico o di un esperto del genere cinematografico affrontato. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti. Il cartellone “Metaverso” è promosso da Regione Puglia e realizzato con la Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito dell’intervento Mediateca Regionale, a valere su risorse del bilancio autonomo della Regione Puglia, assessorato cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, turismo, sviluppo e impresa turistica.