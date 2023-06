Bari, scippatore seriale in manette: aveva appena rubato una borsa

Ruba borsa con 500 euro, articoli in vendita in alcuni esercizi commerciali del centro città, ma viene identificato ed arrestato da agenti della Polizia Locale di Bari. È accaduto ieri in centro città a Bari. Un soggetto 43enne si era introdotto in un locale a piano terra su via Dante con la porta socchiusa ed aveva fulmineamente sottratto una borsa poggiata all’interno contenente 500 euro ed un telefonino. La segnalazione della donna vittima del furto sono state subito raccolte nell’immediatezza da una pattuglia della Polizia Locale in servizio su via Dante Alighieri che avviava le ricerche del soggetto. La borsa è stata ritrovata vuota su via Andrea da Bari e al contempo gli agenti della Locale hanno raccolto altre segnalazioni di analoghi furti di merce dall’interno dei locali sulla stessa zona.

Il soggetto autore dei fatti è stato minuziosamente descritto dalle vittime e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona era possibile acquisire immagini del soggetto autore dei fatti. La ricerca immediata in zona delle pattuglie della Polizia locale portavano all’individuazione del soggetto sempre in centro città, dove l’uomo veniva fermato ed accompagnato presso gli Uffici del Comando per l’identificazione e gli atti successivi. L’uomo risultava in possesso di parte della somma che si trovava all’interno della borsa rubata (430 euro dei 500 dichiarati dalla donna vittima del furto) e di vari oggetti ancora muniti del cartellino rubati all’interno di alcuni negozi del centro città del valore complessivo di un centinaio di euro.

Il soggetto autore dei fatti, pluripregiudicato e senza fissa dimora, previo avviso all’autorità giudiziaria è stato arrestato ed associato presso la Casa Circondariale di Bari in attesa dell’udienza con rito direttissimo. Al vaglio dell’autorità giudiziaria fatti ed informative per confermare ipotesi delittuosa e la responsabilità penale del soggetto nel confronto normato dalla Legge con il legale difensore dell’indagato per i reati ipotizzati di furto aggravato, ricettazione e danneggiamento di beni di proprietà privata.